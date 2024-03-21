В Китае рассказали о высокой оценке посредничества Украиной

МИД КНР: Украина дает высокую оценку посредничеству спецпредставителя Ли Хуэя

Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя МИД КНР Ли Хуэя по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Линь Цзянь прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, исказившего имя спецпредставителя китайского МИД. По словам дипломата, украинское руководство уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем.

«Украинская сторона дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — заявил спикер МИД КНР. Он отметил, что Киев надеется на конструктивную роль Пекина в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Данилов нецензурно оскорбил Ли Хуэя, исказив его имя. По его словам, вопрос урегулирования на Украине не может решать «какой-то спецпредставитель КНР».