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10:35, 21 марта 2024Мир

В Китае рассказали о высокой оценке посредничества Украиной

МИД КНР: Украина дает высокую оценку посредничеству спецпредставителя Ли Хуэя
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя МИД КНР Ли Хуэя по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Линь Цзянь прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, исказившего имя спецпредставителя китайского МИД. По словам дипломата, украинское руководство уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем.

«Украинская сторона дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — заявил спикер МИД КНР. Он отметил, что Киев надеется на конструктивную роль Пекина в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Данилов нецензурно оскорбил Ли Хуэя, исказив его имя. По его словам, вопрос урегулирования на Украине не может решать «какой-то спецпредставитель КНР».

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      Юрий Леонов
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