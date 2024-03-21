В Китае рассказали о высокой оценке посредничества Украиной
Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя МИД КНР Ли Хуэя по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.
В ходе брифинга Линь Цзянь прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, исказившего имя спецпредставителя китайского МИД. По словам дипломата, украинское руководство уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем.
«Украинская сторона дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», — заявил спикер МИД КНР. Он отметил, что Киев надеется на конструктивную роль Пекина в урегулировании украинского конфликта.
Ранее Данилов нецензурно оскорбил Ли Хуэя, исказив его имя. По его словам, вопрос урегулирования на Украине не может решать «какой-то спецпредставитель КНР».