В ЛНР заявили об увеличении FPV-дронов ВСУ на сватовско-кременском направлении

Марочко: число FPV-дронов ВСУ увеличилось на сватовско-кременском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число FPV-дронов на сватовско-кременском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

«От северо-запада Сватово до юго-запада Кременной отмечается увеличение использования украинскими боевиками FPV-дронов. На некоторых участках рост составляет трехкратное значение», — сообщил он.

Марочко объяснил это ростом поставок Запада, благоприятными погодными условиями, изменением в ВСУ тактики ведения боя и другими факторами. При этом беспилотники не являются заменой артиллерии на этих участках фронта, добавил он. По его словам, интенсивность применения различных артиллерийских систем также немного выросла.

Ранее украинский главком Александр Сырский назвал технологии и технологичность залогом превосходства войск республики на поле боя. Как он утверждал, для получения преимущества в бою Украина ищет «асимметричные решения».