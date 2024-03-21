В МККК сообщили о передаче данных о пропавших в зоне спецоперации

МККК: Украина и РФ передают данные о пропавших в зоне СВО сверх обязательств

Глава бюро по вопросам специальной военной операции (СВО) Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Душан Вуяшанин заявил, что Украина и Россия направляют МККК данные о пропавших в зоне конфликта сверх обязательств, предусмотренных Женевскими конвенциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские и украинские власти независимо от запросов семей направляют нам списки своих военнослужащих, пропавших без вести в связи с конфликтом», — высказался он. Несмотря на то, что подобная практика не установлена Женевскими конвенциями, МККК все равно продолжает оказывать помощь семьям военных, добавил Вуяшанин.

Ранее глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с конфликтом Украины и РФ, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу сообщил, что родственники пропавших без вести в зоне СВО порядка 130 тысяч раз связывались с организацией.