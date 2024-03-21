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10:39, 21 марта 2024Мир

В Польше назвали имя виновного в протестах фермеров

Euractiv: Польша обвиняет комиссара ЕС Войцеховского в протестах фермеров

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В проблеме протестов польских фермеров виноват комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Имя виновного назвали в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, сообщает Euractiv.

Как отмечает издание, правительство Туска пытается прийти к соглашению с протестующими фермерами и выполнить их требования, однако правящий лагерь и оппозиция обвиняют Войцеховского в неспособности защитить интересы фермеров в Европейской комиссии.

Уточняется, что Войцеховский направил Туску письмо с просьбой о государственной помощи для сельскохозяйственного сектора, призвав Европейский совет на этой неделе продлить действие механизма, позволяющего государствам-членам оказывать финансовую поддержку фермерам после июня 2024 года.

«Войцеховский должен делать свою работу, а не апеллировать [к Туску]. Большинство проблем польских фермеров — результат его деятельности», — прокомментировал это послание руководитель канцелярии польского премьера Ян Грабец.

Тем не менее польские фермеры не разделяют данную точку зрения и защищают Войцеховского. «Обвинения против комиссара Януша Войцеховского совершенно неуместны и несправедливы. Он стремится адаптировать Единую сельскохозяйственную политику к структуре сельского хозяйства ЕС», — сказал Анджей Даниэлак из Польского союза птицеводов и производителей.

Ранее стало известно, что польские аграрии перекрыли дороги по всей стране. Отмечается, что фермеры устроили более 500 блокад на проезжих частях.

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      Виктория Кондратьева
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