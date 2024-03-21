В России две топливные компании оштрафовали за сговор

ФАС: ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» оштрафовали на 110 млн рублей за сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала две топливные компании за антиконкурентный сговор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» участвовали в торгах на поставку нефтепродуктов для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края, а также администрации города Сочи и территориальных органов исполнительной власти региона. Компании заключили соглашение о разделе 160 аукционов объемом более миллиарда рублей.

«Конкурируя друг с другом, ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта», — пояснили в ФАС.

За нарушение правил конкуренции компании заплатят 110 миллионов рублей. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, штраф для ООО «НТК» составит 98,4, а для ООО «Кубаньойл» — 12,26 миллиона рублей соответственно.

Осенью 2023 года ФАС начала возбуждать административные дела в отношении российских продавцов топлива. Так, белгородское подразделение службы возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб», ростовское — против «Газпромнефть-Региональные продажи», ставропольское УФАС России — против «Гудвил-А» и «Реалграмм». Указанные компании продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене.