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17:11, 21 марта 2024Экономика

В России не нашлось покупателей на залежи алмазов

Желающих купить российское месторождение алмазов на 14,45 млрд карат не нашлось

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аукцион на право геологоразведки и добычи алмазов месторождения Встречное на Таймыре на севере Красноярского края признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает ТАСС.

Начальная цена на торгах за участок с прогнозными залежами особо твердых алмазов на 14,45 миллиарда карат должна была составить 44,86 миллиарда рублей, но желающих принять в них участие не нашлось.

Выставленный на продажу актив является частью Попигайского месторождения, находящегося в районе Попигайской астроблемы — стокилометрового метеоритного кратера, образовавшегося 36 миллионов лет назад. Как напоминает агентство, первые особо твердые «алмазы» — импактиты с необычными свойствами советские геологи обнаружили там еще в 70-х годах прошлого века.

Ранее страны «Большой семерки» объявили о начале бойкота российских алмазов, включающего в том числе отслеживание и ограничение поставок изделий из российского сырья, обработанных в третьих странах. О том, как будет складываться после этого ситуация на глобальном рынке драгоценных камней, писала «Лента.ру».

ЖЗЛ
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