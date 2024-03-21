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04:45, 21 марта 2024Мир

Во Франции пошутили про подготовку Макрона к драке с Путиным

Филиппо поиздевался над Макроном из-за фото на тренировке по боксу

Фото: Francois Mori / Pool / Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X пошутил, что президент страны Эммануэль Макрон ходит на тренировки по боксу, чтобы подраться с главой России Владимиром Путиным.

«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», — сыронизировал он, комментируя фотографию французского лидера с тренировки.

Филиппо полагает, что подобными снимками Макрон пытается выставить себя сильным лидером, что, по мнению политика, является безыскусной пропагандой.

Ранее глава Франции заявил, что его отношения с Путиным не ухудшились. Он указал, что в отсутствии диалога с российским лидером нет «ничего личного».

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      Марина Совина
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