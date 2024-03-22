Белый дом призвал поставлять больше средств ПВО на Украину

Белый дом призвал поставлять Киеву больше средств ПВО

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон призвала поставлять больше средств противовоздушной обороны (ПВО) в качестве помощи Киеву. Сообщение с соответствующим заявлением она разместила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Уотсон подчеркнула, что Белый дом осуждает удары России по объектам на Украине. «Крайне важно, чтобы мы предоставили Украине больше средств противовоздушной обороны для защиты от подобных атак», — отметила она.

Уотсон от лица Белого дома также обратилась к членам Республиканской партии в Палате представителей США с просьбой «как можно скорее» принять дополнительный законопроект по национальной безопасности.

Ранее Уотсон рассказала, что Соединенные Штаты не планируют отправлять военных на Украину. Она сказала, что президент США Джо Байден «ясно дал понять», что не намерен этого делать.