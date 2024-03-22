Чиновников в регионе России наказали из-за запрета оставлять детей с бабушками

Чиновников в Чувашии наказали из-за запрета оставлять детей с бабушками

В Чувашии сотрудников отдела опеки Чебоксарского округа наказали после письма чиновницы о запрете оставлять детей с бабушками и дедушками. Об этом сообщили в правительстве российского региона, пишет РБК.

«Комиссия (...) выявила нарушения федерального законодательства при ненадлежащей организации работы сотрудников отдела опеки. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, применены меры взыскания», — сообщили власти.

В Минобразования республики, в свою очередь, уточнили, что в письме чиновницы были использованы некорректные формулировки закона о временной опеке. Уведомлять органы опеки о детях, оставленных под присмотром бабушек и дедушек, не нужно, подчеркнули в ведомстве.

Оформлять доверенность, по словам уполномоченной по правам ребенка в Чувашии Алевтины Федоровой, нужно в случае, если родители оставляют ребенка с родными надолго. Это важно, чтобы избежать проблем с представлением интересов ребенка при обращении, например, в скорую помощь.

В середине марта чиновники из органов опеки пригрозили штрафами семьям, в которых за детьми присматривают прародители. Они разослали в образовательные организации письмо с требованиями узнать сведения о таких семьях.