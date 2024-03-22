В отношении российского порта завели дело о завышении тарифов

ФАС завела дело в отношении порта Новороссийска из-за завышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении Новороссийского морского порта из-за выявленного завышения тарифов на перевалку черных металлов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По его оценкам, в прошлом году для отдельных грузов расценки выросли на 50 процентов, а с внутрипортовым перемещением — на 37 процентов. Если нарушения будут доказаны, руководству порта назначат административный штраф.

Семь лет назад ФАС уже признавала виновным Новороссийский порт, и после решения суда компания перевела в бюджет 9,74 миллиарда рублей. Однако затем Верховный суд признал решение незаконным.

Ранее сообщалось, что угольные компании прекратили перевалку грузов через порт Тамань на Черном море, потому что тарифы оператора ОТЭКО делают экспорт убыточным.