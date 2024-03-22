Глава Подмосковья сообщил о 70 скорых и СОБРе у «Крокус Сити Холла»

Губернатор Подмосковья Воробьев: у «Крокус Сити Холла» работают 70 скорых и СОБР

У «Крокус Сити Холла» работают 70 скорых и специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что врачи уже оказывают помощь пострадавшим. «На месте делается все для спасения людей», — подчеркнул Воробьев.

Как сообщалось ранее в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити».