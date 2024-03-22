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21:49, 22 марта 2024Россия

Очевидцы рассказали о хлопках в здании «Крокус Сити Холла»

В здании «Крокус Сити Холла» раздаются хлопки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В здании «Крокус Сити Холла» раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали журналисты, внутри здания работают сотрудники МЧС. Их видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, указали они. Также на месте происшествия работают ОМОН, полиция, скорая помощь, в тушении пожара задействован вертолет.

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало известно вечером 22 марта. Очевидцы сообщили о нескольких мужчинах, открывших по людям огонь. Затем в здании вспыхнул пожар. Часть людей оказалась заблокирована.

Из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек. Число пострадавших может быть свыше 100 человек.

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      Марина Совина
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