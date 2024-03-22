Очевидцы рассказали о хлопках в здании «Крокус Сити Холла»

В здании «Крокус Сити Холла» раздаются хлопки

В здании «Крокус Сити Холла» раздаются хлопки, предположительно, из-за пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали журналисты, внутри здания работают сотрудники МЧС. Их видно в окнах горящего здания, людей оттесняют на безопасное расстояние, указали они. Также на месте происшествия работают ОМОН, полиция, скорая помощь, в тушении пожара задействован вертолет.

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало известно вечером 22 марта. Очевидцы сообщили о нескольких мужчинах, открывших по людям огонь. Затем в здании вспыхнул пожар. Часть людей оказалась заблокирована.

Из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек. Число пострадавших может быть свыше 100 человек.