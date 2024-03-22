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22:16, 22 марта 2024Россия

Медицинские вертолеты забрали пострадавших из «Крокус сити холла»

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.

Также для эвакуации раненых задействовано большое число карет скорой помощи.

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали.

Марина Совина
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