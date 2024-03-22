Медицинские вертолеты забрали пострадавших из «Крокус сити холла»

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле»

Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.

Также для эвакуации раненых задействовано большое число карет скорой помощи.

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали.

