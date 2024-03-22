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19:22, 22 марта 2024Мир

МИД ввел санкции против десятков граждан Канады за поддержку ВСУ

МИД России ввел санкции против 56 канадцев за поддержку ВСУ и дивизии «Галичина»

Фото: Сергей Власов / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 56 граждан Канады за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и чествование бывших бойцов дивизии СС «Галичина». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ведомство закрыло въезд на постоянной основе гражданам Канады, причастным к поставкам вооружений ВСУ. Также в список попали лица, участвовашие в чествовании бойцов дивизии «Галичина», в частности, Ярослава Гунько (Хунки) на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наши контрмеры носят избирательный характер, в отличие от практикуемого официальной Оттавой массового "листирования" граждан России», — говорится в сообщении. Также в МИД подчеркнули, что ограничения вводятся в ответ на санкции Канады против российского руководства, делового и академического сообщества.

14 марта МИД объявил о запрете на въезд в страну бывшему послу США в России Джону Салливану и еще 226 американским гражданам. В министерстве подчеркнули, что расширение стоп-листа производится в качестве ответной меры на санкции Вашингтона.

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      Юрий Леонов
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