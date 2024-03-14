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13:40, 14 марта 2024Мир

Россия закрыла въезд для бывшего посла США и еще двух сотен американских граждан

МИД сообщил о закрытии въезда в РФ экс-послу Салливану и еще 226 гражданам США
СюжетСанкции против России:

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Россия запретила въезд в страну бывшему послу Вашингтона в Москве Джону Салливану и еще 226 американским гражданам, причастным к русофобскому курсу администрации США. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве подчеркнули, что расширение стоп-листа производится в качестве ответной меры на агрессивные действия США и вводимые ими санкции в отношении российских граждан.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах.

Уточняется, что Москва, помимо Салливана, запретила въезд таким лицам, как заместитель командующего Вооруженными силами США в Европе Эндрю Ролинг и спецагенты ФБР Нил Сомерс и Аарон Стекети.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил США в искажении слов президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. По его словам, это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать российского лидера.

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      Виктория Кондратьева
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