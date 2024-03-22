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19:30, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ соглашений об ассоциации с ЕС
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Reuters

Киев выполнил большую часть условий по соглашениям об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, фрагмент его выступления опубликован в Telegram.

«Провели девятое заседание Верховной Рады об ассоциации Украины и ЕС. Общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации составляет 77 процентов. Это плюс пять процентов за прошлый год», — рассказал глава правительства.

В январе в Киеве оценили срок возможного выполнения всех требований по соглашению об ассоциации страны с Евросоюзом. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, государство может провести все реформы, предусмотренные по договоренностям с Брюсселем, в ближайшие несколько лет.

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      Глеб Палехов
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