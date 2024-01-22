На Украине оценили срок выполнения условий для вступления в ЕС

Стефанишина: Украина за несколько лет выполнит условия для вступления в ЕС

В ближайшие несколько лет Украина сможет выполнить все условия, необходимые для вступления страны в Европейский союз (ЕС). С такой оценкой сроков вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина выступила в интервью французскому журналу Le Point.

«Учитывая то, что потребовалось десять лет на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, и то, какой "марафон" был пройден за прошедший год, я думаю, что Украине хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства», — заявила она, отметив, что окончательное решение о присоединении к ЕС от Киева не зависит.

Как считает Стефанишина, для соответствия требованиям Евросоюза Украине необходимо улучшить ситуацию в экономике, стабилизировав рост ВВП и проведя необходимые реформы. При этом вице-премьер предположила, что выполнение этих условий вряд ли усложнит жизнь населению страны.

Ранее стало известно, что ЕС накопил долг перед государствами-членами объединения за поставки оружия Украине в размере свыше семи миллиардов евро.