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14:04, 22 января 2024Мир

Евросоюз оказался в долгах из-за поставок оружия на Украину

El Pais: ЕС накопил долг в семь миллиардов евро за поставки оружия Киеву

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Европейский союз (ЕС) накопил долг перед странами-членами за поставки оружия Украине в размере более семи миллиардов евро. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).

Как сообщает издание, сумма долга была указана в документе о создании нового Фонда помощи Украине. В разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник отметил, что задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам по этой системе.

«Неопределенность вокруг предсказуемого и структурированного предоставления военной помощи Украине будет иметь важные последствия», — утверждается в документе. Евродипломаты подчеркивают, что задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства.

Сообщается, что размер помощи ЕС через Фонд помощи Украине составит пять миллиардов евро в год. Дальнейшее ежегодное увеличение спецфонда может быть запланировано до 2027 года, в зависимости от потребностей Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц попросил Евросоюз уточнить у стран-членов объединения запланированную помощь Украине. Он заявил, что удвоения помощи Киеву от ФРГ в 2024 году недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Киеву в долгосрочной перспективе.

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      Юрий Леонов
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