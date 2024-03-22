Названо возможное число находившихся в «Крокус Сити Холле» посетителей концерта

Baza: в «Крокус Сити Холле» могло находиться 6200 человек

В «Крокус Сити Холле» могло находиться 6200 посетителей. Такую оценку численности зрителей приводит Telegram-канал Baza.

В своей оценке издание опирается на тот факт, что почти все билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в «Крокус Сити Холле», были распроданы. В то же время Telegram-канал SHOT дал другую оценку — 7200 человек.

Отдельно Baza подчеркнула, что максимальная вместительность зала превышает девять тысяч человек. Официальных данных о числе посетителей нет.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. В здании начался пожар.