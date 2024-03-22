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18:54, 22 марта 2024Россия

Обстрел со стороны Украины повредил сельхозтехнику в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждении сельхозтехники при обстреле

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Обстрел со стороны Украины повредил сельскохозяйственную технику в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось село Сергеевка Глушковского района.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены пять единиц сельскохозяйственной техники, задействованной в работах на поле недалеко от населенного пункта», — пояснил он.

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Ранее 22 марта при обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны ВСУ пострадал местный житель. «Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме», — уточнил Старовойт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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