Местный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Курский губернатор Старовойт: при обстреле Теткино пострадал местный житель

При обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Повреждено 4 магазина, 5 частных домов и 3 квартиры в многоквартирном доме», — сообщил губернатор.

Старовойт пообещал жителям восстановить имущество, поврежденное из-за обстрела со стороны Украины.

Утром в пятницу, 22 марта, под удар попала и Белгородская область — над столицей региона перехватили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampirе. Врачи не смогли спасти женщину — снаряд разорвался рядом с ней, когда она гуляла с собаками. Также, по данным властей, пострадали два человека. Предварительно, один из снарядов попал в роддом.

