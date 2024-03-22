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10:11, 22 марта 2024Россия

Местный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Курский губернатор Старовойт: при обстреле Теткино пострадал местный житель

Фото: Reuters

При обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Повреждено 4 магазина, 5 частных домов и 3 квартиры в многоквартирном доме», — сообщил губернатор.

Старовойт пообещал жителям восстановить имущество, поврежденное из-за обстрела со стороны Украины.

Утром в пятницу, 22 марта, под удар попала и Белгородская область — над столицей региона перехватили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampirе. Врачи не смогли спасти женщину — снаряд разорвался рядом с ней, когда она гуляла с собаками. Также, по данным властей, пострадали два человека. Предварительно, один из снарядов попал в роддом.

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      Анастасия Шейкина
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