Местный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону
При обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Повреждено 4 магазина, 5 частных домов и 3 квартиры в многоквартирном доме», — сообщил губернатор.
Старовойт пообещал жителям восстановить имущество, поврежденное из-за обстрела со стороны Украины.
Утром в пятницу, 22 марта, под удар попала и Белгородская область — над столицей региона перехватили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampirе. Врачи не смогли спасти женщину — снаряд разорвался рядом с ней, когда она гуляла с собаками. Также, по данным властей, пострадали два человека. Предварительно, один из снарядов попал в роддом.