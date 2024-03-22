Снаряд ВСУ попал в роддом Белгорода

Mash: при ударе ВСУ по Белгороду снаряд попал в роддом на Архиерейской улице

В Белгороде в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) один снаряд попал в роддом, который находится на Архиерейской улице. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По его информации, в здании родильного дома выбиты стекла и частично поврежден фасад. О пострадавших не сообщается.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Согласно неофициальным данным, пострадали три человека, еще одного не удалось спасти. ВСУ, предварительно, ударили по жилому кварталу в Белгороде. Информацию об этом власти не комментировали.