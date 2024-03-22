Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 22 марта 2024Россия

Снаряд ВСУ попал в роддом Белгорода

Mash: при ударе ВСУ по Белгороду снаряд попал в роддом на Архиерейской улице

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Белгороде в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) один снаряд попал в роддом, который находится на Архиерейской улице. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По его информации, в здании родильного дома выбиты стекла и частично поврежден фасад. О пострадавших не сообщается.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Согласно неофициальным данным, пострадали три человека, еще одного не удалось спасти. ВСУ, предварительно, ударили по жилому кварталу в Белгороде. Информацию об этом власти не комментировали.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

      Лидеры ЕС разошлись во мнениях о способе финансирования вооружения Украины

      Объявлена дата премьеры второго сезона сериала «Дом дракона»

      В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

      В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

      В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      На Украине упразднят категорию ограниченно годных

      Стало известно о взрывах в Киеве

      В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше