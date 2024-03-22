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08:18, 22 марта 2024Россия

Стало известно о трех пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

Mash: три человека ранены, еще одного спасти не удалось при ударе по Белгороду

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пострадали три человека. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, врачам не удалось спасти раненную в результате атаки женщину. Подробностей об этом не сообщается.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал не подходить к окнам тем, кто находится в помещениях, или спуститься в укрытие в случае, если человек находится на улице.

Впоследствии стало известно об ударе ВСУ по жилому кварталу в Белгороде. В городе, по предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Информацию об этом власти официально не комментировали.

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      Анастасия Шейкина
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