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08:11, 22 марта 2024Россия

Стало известно об ударе ВСУ по жилому району Белгорода

Shot: ВСУ ударили по жилому району в Белгороде, один из снарядов упал у дома

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому району в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно изданию, один из украинских снарядов упал у многоэтажного дома, там сейчас горят несколько автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как уточняет Baza, в Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Она также публикует кадры горящих автомобилей во дворе одной из многоэтажек.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал не подходить к окнам тем, кто находится в помещениях, или спуститься в укрытие в случае, если человек находится на улице.

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      Анастасия Шейкина
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