Полковник оценил способность Украины принять истребители F-16

Полковник Кошкин усомнился в способности Украины принять истребители F-16

У Украины почти нет аэропортов с требуемыми для работы с американскими истребителями F-16 взлетными полосами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что, кроме инфраструктуры, F-16 требуется большое количество квалифицированных специалистов.

«Как говорили эксперты, аэропортов, способных принять F-16, у Украины почти нет. Там важен даже не аэропорт, а взлетно-посадочная полоса: у этого самолета очень низкая посадка, внизу же находятся воздухозаборники, и, если полоса некорректная, истребитель не сможет ни сесть, ни взлететь. Поэтому так много роликов, где украинские самолеты взлетают просто с автобанов — нет взлетно-посадочных полос. Но такое работает только для самолетов советского образца», — сказал Кошкин.

Кроме того, по словам полковника, чтобы принять истребители, нужна и инфраструктура, обеспечивающая подготовку самолета к полету и обслуживание после, квалифицированные специалисты.

«На один самолет нужно около 200 специалистов, в том числе, наземных служб, которые обеспечивают взлет-посадку. Словом, все это очень дорогостоящая и сложная работа», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что один из ударов ВС России по украинским военным объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором Вооруженные силы Украины готовятся принять американские истребители F-16.