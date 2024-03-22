Описан портрет среднестатистического таксиста

Исследование Авито Работы: 90 процентов соискателей-таксистов — мужчины 40 лет

Среднестатистический таксист — мужчина в возрасте 40 лет, гражданин Российской Федерации, часто у него есть среднее или средне-специальное образование. Такой приблизительный портрет «Ленте.ру» описали эксперты Авито Работы и Международного Евразийского форума «Такси» (МЕФТ).

«Исследование выявило, что около 90 процентов соискателей на вакансию водителя такси — мужчины в возрасте около 40 лет. 95 процентов — это граждане Российской Федерации. Половина из них обладает средним или средне-специальным образованием», — рассказали аналитики.

Выяснилось также, что для 36 процентов респондентов работа водителем такси — основная занятость. Кроме того опрошенные рассматривали вакансии из сфер логистики, строительства, а также допускали переход на офисную работу.

При этом, по словам экспертов, именно такси остается одной из самых востребованных профессиональных сфер. В среднем при трудоустройстве водителям такси предлагали 93 328 рублей в месяц при полном рабочем дне.

«63 процента опрошенных искали работу на арендованном автомобиле. Часто при поиске работы таксисты сразу подбирают себе машину, используя специализированные сервисы», — уточнили исследователи.

Ранее в «Яндекс такси» сообщили, что продолжат сдерживать рост цен на услуги, внедряя в работу новые меры и технологии. В компании также заявили о продолжении работы по поддержанию и увеличению уровня доходов водителей.