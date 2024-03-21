Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:43, 21 марта 2024Экономика

ФАС пригрозила «Яндекс такси» мерами из-за тарифов

ФАС: к «Яндекс такси» могут применить меры из-за тарифов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может предпринять в отношении «Яндекс такси» меры в случае, если не получит от компании ответов на вопросы по тарифной политике. Об этом заявил глава отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ведомства Станислав Котельников. Его слова приводит ТАСС.

У ведомства, как уточнил Котельников, есть вопросы к компании по поводу ее тарифной политики. Если в ФАС не получат от «Яндекс такси» ответов на них, ведомство оставляет за собой право применить меры антимонопольного регулирования.

Он добавил, что в ведомстве и раньше получали получали обращения от водителей и пассажиров, которые были в основном связаны с тарифами на услуги такси. После отмены моратория на антимонопольные проверки российских IT-компаний у ФАС есть все основания для введения мер в отношении «Яндекс такси».

Материалы по теме:
Работать на себя. Мифы и популярные заблуждения о самозанятых: почему не стоит им верить?
Работать на себя.Мифы и популярные заблуждения о самозанятых: почему не стоит им верить?
Реклама
30 августа 2022
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024

Как отметил Котельников, ФАС выработала «свою тактику действий» после отмены моратория. «Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, (в отношении «Яндекс такси» — прим. «Ленты.ру») будут приняты меры антимонопольного реагирования», — заключил он.

О начале возможных проверок в отношении компании глава ФАС Максим Шаскольский заявлял еще в начале марта. Тогда он заявил, что на «Яндекс такси» поступило очень много жалоб. Как уточнял он, вопросы были связаны с порядком расчета вознаграждения и платы.

После этого в «Яндекс такси» заверили, что продолжат сдерживать рост цен на услуги, внедряя в работу новые меры и технологии. В компании также заявили о продолжении работы по поддержанию и увеличению уровня доходов водителей.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Участников группы АВВА наградили рыцарскими орденами

      Россиянин не поделил дорогу с женщиной-водителем и выстрелил в нее из пистолета

      Похищена засекреченная информация о лечении «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

      В Эстонии заявили о пренебрежении НАТО к Восточной Европе

      Стюардесс в Великобритании лишили работы из-за короткого ролика в соцсетях

      Орбан поздравил Путина с победой на выборах

      Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше