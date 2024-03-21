ФАС пригрозила «Яндекс такси» мерами из-за тарифов

ФАС: к «Яндекс такси» могут применить меры из-за тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может предпринять в отношении «Яндекс такси» меры в случае, если не получит от компании ответов на вопросы по тарифной политике. Об этом заявил глава отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ведомства Станислав Котельников. Его слова приводит ТАСС.

У ведомства, как уточнил Котельников, есть вопросы к компании по поводу ее тарифной политики. Если в ФАС не получат от «Яндекс такси» ответов на них, ведомство оставляет за собой право применить меры антимонопольного регулирования.

Он добавил, что в ведомстве и раньше получали получали обращения от водителей и пассажиров, которые были в основном связаны с тарифами на услуги такси. После отмены моратория на антимонопольные проверки российских IT-компаний у ФАС есть все основания для введения мер в отношении «Яндекс такси».

Как отметил Котельников, ФАС выработала «свою тактику действий» после отмены моратория. «Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, (в отношении «Яндекс такси» — прим. «Ленты.ру») будут приняты меры антимонопольного реагирования», — заключил он.

О начале возможных проверок в отношении компании глава ФАС Максим Шаскольский заявлял еще в начале марта. Тогда он заявил, что на «Яндекс такси» поступило очень много жалоб. Как уточнял он, вопросы были связаны с порядком расчета вознаграждения и платы.

После этого в «Яндекс такси» заверили, что продолжат сдерживать рост цен на услуги, внедряя в работу новые меры и технологии. В компании также заявили о продолжении работы по поддержанию и увеличению уровня доходов водителей.