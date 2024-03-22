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05:35, 22 марта 2024Мир

Причиной антироссийских высказываний Макрона назвали страх перед Трампом

Аналитик Рахман: Макрон хочет отправить войска на Украину, опасаясь Трампа

Фото: Christophe Ena / Reuters

Причиной участившихся антироссийских высказываний президента Франции Эммануэля Макрона его стремление отправить западные войска на Украину связаны со страхом перед победой Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению», — полагает Рахман.

Аналитик предположил, что Макрон преследует цель привлечь внимание европейских лидеров к безопасности в странах ЕС, которую они теперь должны суметь обеспечить без помощи США. Особенное беспокойство у французского президента может вызывать канцлер Германии Олаф Шольц, который отказывается что-либо делать без американской военной протекции.

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      Александра Синицына
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