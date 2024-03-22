Причиной антироссийских высказываний Макрона назвали страх перед Трампом

Аналитик Рахман: Макрон хочет отправить войска на Украину, опасаясь Трампа

Причиной участившихся антироссийских высказываний президента Франции Эммануэля Макрона его стремление отправить западные войска на Украину связаны со страхом перед победой Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Линия фронта на Украине может сдвинуться; поддержка Украины со стороны США прекратится, если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре; Запад шагает к катастрофическому поражению», — полагает Рахман.

Аналитик предположил, что Макрон преследует цель привлечь внимание европейских лидеров к безопасности в странах ЕС, которую они теперь должны суметь обеспечить без помощи США. Особенное беспокойство у французского президента может вызывать канцлер Германии Олаф Шольц, который отказывается что-либо делать без американской военной протекции.