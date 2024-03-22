Среда обитания
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14:52, 22 марта 2024Среда обитания

Раскрыты простые и эффективные способы устранить запах мочи с ковра

Хозяйственное мыло и перекись помогут избавить ковер от запаха мочи

Фото: Africa Studio / Globallookpress.com

Для удаления запаха мочи с ковра вовсе не обязательно покупать дорогую бытовую химию. Простые и эффективные способы избавить напольное покрытие от неприятного аромата раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Полезным для этого будет хозяйственное мыло — его нужно натереть на терке и растворить в теплой воде. «Полученным раствором обработайте пятно, оставьте на 5-10 минут и затем промойте этот участок водой», — посоветовали специалисты.

Другим полезным средством оказалась перекись водорода. Одну столовую ложку перекиси рекомендуют смешать с литром воды, затем нанести на ковер и оставить на 15-20 минут. После этого покрытие нужно протереть влажной тряпкой.

Избавить ковер от запаха мочи также поможет сода. Порошок нужно смешать с водой до образования густой пасты, нанести на пятно и оставить на несколько часов, а потом удалить остатки с помощью пылесоса.

Еще одним действенным средством эксперты назвали уксус. «Смешайте уксусную кислоту с водой в соотношении один к двум, нанесите раствор на пятно и оставьте его на несколько минут. Осталось протереть ковер влажной тряпкой, чтобы удалить остатки уксус», — рассказали специалисты.

Ранее домохозяек призвали класть воздушный шар в слив унитаза, чтобы очистить сантехнику от налета до блеска. Предмет при этом можно зафиксировать на одном месте клейкой лентой, после чего приступать к очистке внутренних стенок сантехники.

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      Нина Ташевская
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