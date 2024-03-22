Риски пыльцевых бурь в Москве оценили

Аллерголог Ильина: сезон пыльцевых бурь в Москве будет, но неизвестно когда

Сезон пыльцевых бурь в Москве точно будет, но пока неизвестно когда: срок его начала зависит от погодных условий. Риски активного опыления деревьев в столице оценила главврач Института иммунологии ФМБА России, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина, пишет РБК.

«Может быть высокое опыление, большая концентрация, но если начнутся дожди, значит, пыльцы в воздухе будет мало», — пояснила аллерголог и добавила, что пока невозможно дать прогноз, как пройдет сезон. Если будет южный ветер, то сезон в Москве начнется раньше, до появления пыли, предупредила эксперт.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уточнил, что южный и юго-восточный ветер принесет пыльцу из регионов, где уже началось цветение берез. Кроме ветреной погоды пыльцевые бури способствуют обильному цветению растений — в том числе злаковых трав и полыни. Это, как ожидает специалист, может произойти в июле-августе.

Предыдущие сильные пыльцевые бури были в 2012 году. Тогда тепло резко наступило после зимы с обильным снегом. «То есть этот снег очень быстро растаял, и как раз весной того года обильно цвела береза», — пояснил иммунолог.

Ранее эксперты предупредили о возникновении пыльцевых бурь по всей России. Речь идет об условиях, когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха превышает все возможные нормы.