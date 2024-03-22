Рост туберкулеза в Германии связали с украинскими беженцами

RKI: рост заболеваемости туберкулезом в Германии связан с украинскими беженцами

В Германии зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом в 2023 году, он может быть связан с притоком в страну украинских беженцев. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на исследование Института имени Роберта Коха (RKI).

По данным исследовательского института, в 2023 году был зафиксирован в общей сложности 4481 случай заболевания, что нарушает замеченный в предыдущие годы тренд на снижение заболеваемости туберкулезом. К примеру, в 2021 году сообщалось о 3931 случае, а в 2022 году было зафиксировано 4082 случая.

Кроме того, выросло число случаев, когда туберкулез не поддавался лекарственному лечению.

«RKI объясняет это главным образом иммиграцией людей с Украины. Там туберкулез, а также туберкулез с лекарственной устойчивостью встречается значительно чаще, чем в Германии», — сообщается в публикации.

Ранее в бундестаге подняли вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев.