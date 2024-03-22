Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 22 марта 2024Мир

Рост туберкулеза в Германии связали с украинскими беженцами

RKI: рост заболеваемости туберкулезом в Германии связан с украинскими беженцами

Фото: Unsplash

В Германии зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом в 2023 году, он может быть связан с притоком в страну украинских беженцев. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на исследование Института имени Роберта Коха (RKI).

По данным исследовательского института, в 2023 году был зафиксирован в общей сложности 4481 случай заболевания, что нарушает замеченный в предыдущие годы тренд на снижение заболеваемости туберкулезом. К примеру, в 2021 году сообщалось о 3931 случае, а в 2022 году было зафиксировано 4082 случая.

Кроме того, выросло число случаев, когда туберкулез не поддавался лекарственному лечению.

«RKI объясняет это главным образом иммиграцией людей с Украины. Там туберкулез, а также туберкулез с лекарственной устойчивостью встречается значительно чаще, чем в Германии», — сообщается в публикации.

Ранее в бундестаге подняли вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      Российский пенсионер уничтожил мемориал и был осужден

      Тренер «Ак Барса» ушел в отставку

      В Кремле указали США на необходимость призвать Украину отказаться от терроризма

      В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России

      В Совфеде призвали усилить атаки по топливно-энергетическим объектам Украины

      Во Франции рассказали об изоляции Макрона из-за агрессии против России

      Центробанк собрался разрешить гражданам иметь счета на Мосбирже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше