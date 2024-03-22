Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 22 марта 2024Из жизни

70-летний мужчина и 44-летняя женщина занялись сексом перед прохожими

Фото: Indian River Co. Sheriff’s Office

В американском штате Флорида задержаны 70-летний мужчина и 44-летняя женщина, которые занимались сексом перед удивленными прохожими. Об этом сообщает The National Desk.

Пара устроилась на обочине шоссе в непосредственной близости от фастфуд-ресторана Popeye’s в городе Виро-Бич. Один из очевидцев признался сотрудникам полиции, что не верил своим глазам, пока не присмотрелся к происходящему внимательнее.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, попросили мужчину прекратить и встать. Тот повиновался и безуспешно пытался одеться. «Мужчина нервничал и не мог полностью натянуть свои шорты, поэтому его [половой орган] остался на виду у проезжающих автомобилей», — говорится в отчете о задержании. Согласно уверениям задержанного, это произошло ненамеренно.

В отличие от мужчины, женщина оказала сопротивление. Она заявила, что не делала ничего плохого, и принялась бранить сотрудников правоохранительных органов. Возле нее обнаружили четыре пустые бутылки водки и одну неоткрытую бутылку рома.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Обоим задержанным предъявили обвинения в демонстрации половых органов в общественном месте. Женщину также обвинили в неагрессивном сопротивлении аресту и нарушении порядка в состоянии опьянения.

Ранее в Канаде полиция предъявила обвинения в опасном поведении на дороге 20-летнему мужчине, который занялся сексом с пассажиркой в движущейся машине и улетел в кювет.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000

      Вышел тизер второй части «Битлджуса»

      Причиной антироссийских высказываний Макрона назвали страх перед Трампом

      Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

      Туристка описала отдых в Турции в несезон словами «русских любят и облизывают»

      Супруги рассказали о преимуществах занятий спортом в обнаженном виде

      В России высказались об угрозе новых конфликтов вокруг страны

      70-летний мужчина и 44-летняя женщина занялись сексом перед прохожими

      На Украине предупредили о близящемся расколе общества из-за мобилизации

      Сын Майкла Джексона подал иск в суд на свою бабушку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше