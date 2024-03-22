70-летний мужчина и 44-летняя женщина занялись сексом перед прохожими

В американском штате Флорида задержаны 70-летний мужчина и 44-летняя женщина, которые занимались сексом перед удивленными прохожими. Об этом сообщает The National Desk.

Пара устроилась на обочине шоссе в непосредственной близости от фастфуд-ресторана Popeye’s в городе Виро-Бич. Один из очевидцев признался сотрудникам полиции, что не верил своим глазам, пока не присмотрелся к происходящему внимательнее.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, попросили мужчину прекратить и встать. Тот повиновался и безуспешно пытался одеться. «Мужчина нервничал и не мог полностью натянуть свои шорты, поэтому его [половой орган] остался на виду у проезжающих автомобилей», — говорится в отчете о задержании. Согласно уверениям задержанного, это произошло ненамеренно.

В отличие от мужчины, женщина оказала сопротивление. Она заявила, что не делала ничего плохого, и принялась бранить сотрудников правоохранительных органов. Возле нее обнаружили четыре пустые бутылки водки и одну неоткрытую бутылку рома.

Обоим задержанным предъявили обвинения в демонстрации половых органов в общественном месте. Женщину также обвинили в неагрессивном сопротивлении аресту и нарушении порядка в состоянии опьянения.

Ранее в Канаде полиция предъявила обвинения в опасном поведении на дороге 20-летнему мужчине, который занялся сексом с пассажиркой в движущейся машине и улетел в кювет.