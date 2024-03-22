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14:53, 22 марта 2024Экономика

Силуанов оценил меры Центробанка по борьбе с ростом цен

Глава Минфина Силуанов назвал результативными меры ЦБ по борьбе с инфляцией

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Глава Министерства финансов Антон Силуанов счел результативными меры руководства Центробанка (ЦБ) по борьбе с ростом потребительских цен на внутреннем рынке. Его оценку приводит ТАСС.

За последнюю неделю, как уточнил Силуанов, инфляция в России в годовом выражении не изменилась, что следует считать положительным фактором. «Мы видим, что меры Центрального банка дают свой результат, последнюю неделю инфляция нулевая», — заявил министр в ходе выступления на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ.

Ранее по итогам очередного заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 16 процентов. Как отметили в регуляторе, несмотря на позитивные сдвиги за последнее время продолжают оставаться высокими. На этом фоне переход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) и снижению ставки в ЦБ сочли преждевременным.

Кроме того, в регуляторе сохранили свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4,0-4,5 процента. Таким образом, согласно ожиданиям аналитиков ЦБ, темпы роста потребительских цен в России могут достичь целевого значения в 4 процента уже к концу декабря.

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      Анатолий Акулов
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