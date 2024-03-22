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20:49, 22 марта 2024Экономика

Силуанов рассказал о больших расходах на обслуживание маленького госдолга

Силуанов: РФ будет увеличивать траты по обслуживанию госдолга
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о больших расходах на обслуживание маленького государственного долга страны, объем которого составляет около 15 процентов от ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, траты на него, составлявшие в 2019 году около 3,6 процента к доходам, достигнут в ближайшие годы почти 10 процентов. «Это много», — констатировал Силуанов, уточнив, что, согласно структуре расходов бюджета, «мы будем увеличивать траты по обслуживанию долга, поскольку у нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам».

О том, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП впервые в истории упал в России ниже 15 процентов, стало известно по итогам второго квартала 2023 года. В 2020-м он составлял 31 процент, в конце 2021 года — 26,2 процента, в 2022-ом — 16,6 процента. Во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96 процента.

Как следует из данных ЦБ РФ, внешний долг России в 2023 году снизился почти на 15 процентов, составив на 1 января 2024 года 326,6 миллиарда долларов, что на 57 миллиардов меньше, чем годом ранее.

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      Дмитрий Воронин
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