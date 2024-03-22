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10:01, 22 марта 2024Силовые структуры

Началось расследование новых атак ВСУ на российские территории

Следователи РФ установят все обстоятельства атак ВСУ на Донецк и Белгород
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские следователи начали изучать факты обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Донецка, Белгородской и Херсонской областей. Об этом в пятницу, 22 марта, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Так, по данным следствия, украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Донецке, из-за чего погибла жительница города, еще одна россиянка лишилась жизни после обстрела территории Белгородской области, несколько человек получили ранения. Мирный житель получил ранения в Херсонской области, где выпущенный украинцами снаряд взорвался на российской территории возле автобусной остановки.

В СКР обещают установить все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности обстрела Белгорода украинскими РСЗО.

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      Владимир Седов
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