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08:59, 22 марта 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Белгороду

Губернатор Гладков: один человек не выжил при обстреле Белгорода ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду один человек не выжил. Подробности произошедшего раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела», — написал губернатор. Одного человека спасти не удалось, добавил Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким местной жительницы, которая не выжила.

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В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ, предварительно, ударили по жилому кварталу в Белгороде. Один из снарядов попал в роддом. Согласно неофициальным данным, пострадали три человека.

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      Анастасия Шейкина
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