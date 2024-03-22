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13:34, 22 марта 2024Силовые структуры

Стало известно наказание для выбежавшего на поле во время матча Россия — Сербия

Выбежавшему на поле во время матча Россия — Сербия фанату Mellstroy грозит арест

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фанату треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который выбежал на поле во время матча РоссияСербия, грозит арест до 15 суток. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Ему также могут запретить посещать игр в течение семи лет. В отношении правонарушителя составили протокол по административной статье 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) КоАП РФ. Ранее он привлекался по статье 12.27 КоАП РФ за оставление места аварии.

До матча стример заявил, что заплатит 30 миллионов рублей тому, кто выбежит на поле в футболке с его логотипом. На этот шаг пошел 28-летний москвич, который сам играет в любительский футбол.

21 марта на «ВТБ Арена» в Москве прошел товарищеский матч между сборными по футболу России и Сербии. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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