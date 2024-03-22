Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:03, 22 марта 2024Забота о себе

Супруги рассказали о преимуществах занятий спортом в обнаженном виде

Фото: Unsplash

Проживащие в Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и ее 34-летний муж Вагнер О Фера занимаются спортом в обнаженном виде, причем делают это в общественном фитнес-центре. Супруги находят в подобном подходе к тренировкам массу преимуществ, пишет New York Post.

Супруги рассказали, что физическая активность в обнаженном виде помогает им стать ближе друг к другу. Мантовани утверждает, что занятия спортом в подобном виде помогают сжигать больше калорий, а ее супруг считает, что только будучи полностью раздетым, можно добиться полной свободы движений.

За возможность заниматься спортом без одежды супругам приходится доплачивать фитнес-клубу. По заверениям пары, они уважают личное пространство других посетителей зала, поэтому стараются тренироваться уединенно.

Материалы по теме:
Как накачать широкую спину? Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
Как накачать широкую спину?Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
11 марта 2023
Упражнения для исправления осанки: как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
Упражнения для исправления осанки:как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
5 мая 2023

Однако не все пользователи сети разделяют подход пары к тренировкам. Одни называют их извращенцами, другие указывают на антисанитарные условия занятий спортом без одежды в общественном месте. При этом О Фера и Мантовани привыкли к критике. Мужчина убежден, что причины нападок на них — зависть. «Мало кто может жить так, как мы с Беллой. Мы очень счастливы», — заявил бразилец, напомнив, что у них в семье приняты полиаморные отношения.

Ранее пара из США решилась на смелый эксперимент в отношениях и пришла к неожиданным выводам. В частности, женщина, попробовавшая свободные отношения, заново открыла в себе сексуальность.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000

      Вышел тизер второй части «Битлджуса»

      Причиной антироссийских высказываний Макрона назвали страх перед Трампом

      Япония отказалась поздравлять Путина с переизбранием

      Туристка описала отдых в Турции в несезон словами «русских любят и облизывают»

      Супруги рассказали о преимуществах занятий спортом в обнаженном виде

      В России высказались об угрозе новых конфликтов вокруг страны

      70-летний мужчина и 44-летняя женщина занялись сексом перед прохожими

      На Украине предупредили о близящемся расколе общества из-за мобилизации

      Сын Майкла Джексона подал иск в суд на свою бабушку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше