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05:30, 22 марта 2024Путешествия

Туристка описала отдых в Турции в несезон словами «русских любят и облизывают»

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россиянка побывала в Турции в несезон и рассказала, как в этой стране относятся к туристам. Своим мнением она поделилась с тревел-блогершей из России на ее странице в «Дзен».

Туристка отдыхала в пятизвездочном отеле Кемера в марте. «Про политику никто не говорит, русских любят и облизывают», — такими словами описала она свои впечатления. Россиянка добавила, что персонал отеля был внимательным и вежливым, быстро выполнял просьбы гостей.

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По ее словам, в отеле ей в основном встречались отдыхающие из России и Казахстана. «Европейцы тоже были. Меньше, может, процентов 20. Никакой русофобии, все счастливы и довольны, улыбаются», — отметила туристка.

Помимо высокого качества сервиса, она оценила вкусную еду в ресторане, небольшое количество отдыхающих и хорошую погоду. «Море, горы, солнце, красота. В Туле такого марта не увидишь», — заключила она.

Другая россиянка лишилась отпуска в Турции из-за проблем с оплатой отеля через отечественный сервис бронирования. Она заранее оплатила проживание, а на рецепшене узнала, что деньги так и не поступили.

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      Мария Борисова
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