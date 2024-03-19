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16:39, 19 марта 2024Путешествия

Туристка оплатила отель в Турции через российский сервис и лишилась отпуска

Россиянка лишилась отпуска в Турции из-за проблем с оплатой отеля

Фото: Emrah Gurel / AP

Туристка лишилась отпуска в Турции из-за проблем с оплатой отеля через российский сервис бронирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, россиянка оплатила проживание в пятизвездочной гостинице Akra Hotel в Анталье через портал «Островок». На рецепшене путешественница выяснила, что деньги за отдых не поступили. Она связалась со службой поддержки сервиса, там ей пообещали разобраться в ситуации и зарезервировать другой номер.

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Туристка внесла средства за сутки размещения сама, но на следующий день проблема так и не решилась. У женщины не было денег на отель, из-за чего ей пришлось вернуться в Россию бизнес-классом за 198 тысяч рублей.

Россиянка обратилась в суд и потребовала возместить ей три миллиона рублей. Суд обязал сервис бронирования оплатить женщине перелет и компенсировать моральный вред, оцененный в пять тысяч рублей.

У туристов из России и ранее возникали проблемы с оплатой турецких отелей. Это объяснили тем, что переводы в евро приходят слишком долго из-за санкций.

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      Мария Борисова
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