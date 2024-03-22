Украинцы отреагировали на идею привязать бронь от мобилизации к зарплате

РИА Новости: украинцы негативно отреагировали на идею привязать бронь к зарплате

Жители подконтрольной Киеву части Херсонской области негативно отреагировали на идею о привязке брони от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов — так большинство военнообязанных в регионе попадет в мобилизационный ресурс Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По словам силовиков, особенно сильно данное решение сказалось на протестных настроениях в прифронтовых населенных пунктах, так как там практически нет рабочих мест с необходимым доходом в размере 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей).

«Эта информация уже спровоцировала взрывной рост антиправительственных настроений и социальной напряженности среди малообеспеченных слоев населения. Особо сильный негатив с их стороны проявляется в отношении тех украинцев, чей уровень доходов превышает указанный "призывной минимум", что позволяет им избегать мобилизации», — рассказал источник.

О намерении Киева привязать отсрочку от мобилизации к уровню доходов и сумме уплаченных налогов 11 марта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Кроме того, бронь планируют предоставить чиновникам и работникам местного самоуправления, а также рабочим предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса.