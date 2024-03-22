В ЕС прокомментировали слова Пескова о состоянии войны

Глава Евросовета Мишель: заявления о состоянии войны показывают важность обороны

Заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о состоянии войны показывает важность укрепления военного потенциала Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

Мишель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, подобные высказывания показывают важность создания Евросоюзом собственной оборонной промышленности.

«Мы должны сказать нашим гражданам во всем ЕС, что, если мы хотим мира, чрезвычайно важно построить настоящий оборонительный Европейский союз», — заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что необходимо осознанно объяснить европейскому обществу потребность в укреплении оборонного потенциала объединения.

Ранее Мишель заявил об отсутствии боязни ответных шагов России после использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит работу по изъятию доходов с замороженных российских активов.