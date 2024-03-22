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17:30, 22 марта 2024Бывший СССР

В Латвии потребовали отставки политика из-за потирания женской ноги на заседании

В Латвии требуют отставки Ласманиса из-за потирания женской ноги на заседании

Кадр: Telegram-канал Baltnews

В Латвии глава Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис оказался в центре скандала из-за потирания женской ноги во время заседания. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Так, в социальных сетях распространилось видео, на котором Ласманис выступает на онлайн-заседании бюджетной комиссии из салона автомобиля. Параллельно с этим, передает Baltnews, он трогал ногу в колготках. Конечность женщины, сидящей на заднем сиденье машины, также оказалась в кадре.

Инцидент возмутил политиков и чиновников Елгавского самоуправления, некоторые из них потребовали отставки Ласманиса. Известно, что семь депутатов подали ходатайства о созыве заседания по вопросу увольнения действующего главы краевой думы с его поста.

Ранее стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией. Глава государства помиловала мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о насилии в детском доме. Это вызвало массовые протесты в Будапеште.

ЖЗЛ
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      Екатерина Грищенко
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