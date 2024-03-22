В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению войск на Украине

Бауэр: у НАТО нет планов по размещению войск на Украине

Об отсутствии планов по размещению войск НАТО на территории Украины заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роберт Бауэр. По его словам, отдельным странам-членам блока следует учитывать интересы других его участников, передает издание Минобороны Украины Armyinform.

«Если отдельная страна решит разместить здесь (на Украине — прим. «Ленты.ру») свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом», — пояснил он.

Ранее Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. «Это наша главная задача — быть готовыми», — заявил он.