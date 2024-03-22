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17:33, 22 марта 2024Мир

В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению войск на Украине

Бауэр: у НАТО нет планов по размещению войск на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Об отсутствии планов по размещению войск НАТО на территории Украины заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роберт Бауэр. По его словам, отдельным странам-членам блока следует учитывать интересы других его участников, передает издание Минобороны Украины Armyinform.

«Если отдельная страна решит разместить здесь (на Украине — прим. «Ленты.ру») свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным альянсом», — пояснил он.

Ранее Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. «Это наша главная задача — быть готовыми», — заявил он.

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      Анастасия Алимпиева
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