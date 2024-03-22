В Одесской области около 300 тысяч человек останутся без электричества

Одесская ОГА: около 300 тысяч абонентов попали под графики отключения света

В Одесской области Украины около 300 тысяч человек останутся без электричества из-за повреждения энергетической системы. Местные жители попадут под регулярные запланированные отключения света, сообщил в Telegram глава местной областной государственной администрации (ОГА) Олег Кипер.

«Из-за повреждений энергетических объектов в результате ночной атаки в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения [света]. По графику отключены 260 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что объекты критической инфраструктуры в настоящий момент обеспечиваются электричеством с помощью генераторов.

Ранее из-за повреждений, полученных после ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции. По сообщению директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в настоящий момент специалисты затрудняются назвать сроки восстановления электрогенерации на объекте.