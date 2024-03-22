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16:57, 22 марта 2024Бывший СССР

В Одесской области около 300 тысяч человек останутся без электричества

Одесская ОГА: около 300 тысяч абонентов попали под графики отключения света

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Одесской области Украины около 300 тысяч человек останутся без электричества из-за повреждения энергетической системы. Местные жители попадут под регулярные запланированные отключения света, сообщил в Telegram глава местной областной государственной администрации (ОГА) Олег Кипер.

«Из-за повреждений энергетических объектов в результате ночной атаки в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения [света]. По графику отключены 260 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что объекты критической инфраструктуры в настоящий момент обеспечиваются электричеством с помощью генераторов.

Ранее из-за повреждений, полученных после ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции. По сообщению директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в настоящий момент специалисты затрудняются назвать сроки восстановления электрогенерации на объекте.

ЖЗЛ
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      Глеб Палехов
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