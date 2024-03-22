В России приняли пятилетний план по Ысыах Олонхо

Власти Якутии на пять лет определись с местами проведения праздника Ысыах

Власти Якутии приняли пятилетний план по празднованию Ысыаха Олонхо — главного регионального праздника, посвященного наступлению лета. Об этом сообщил глава якутского Минкульта Афанасий Ноев в своем Telegram-канале.

По данным агентства, в период с 2026 по 2030 год пройдет поочередно в Кобяйском, Ленском, Томпонском, Среднеколымском и Таттинском улусах региона.

Министр культуры региона напомнил, что Олонхо — эпическое искусство якутов — включен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. «Ысыах, приуроченный к шедевру, стал одним из самых любимых, ожидаемых и масштабных национальных праздников», — подытожил он.

В 2022 году на этот праздник приглашали президента России Владимира Путина.