69-я параллель
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17:04, 22 марта 202469-я параллель

В России приняли пятилетний план по Ысыах Олонхо

Власти Якутии на пять лет определись с местами проведения праздника Ысыах

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Власти Якутии приняли пятилетний план по празднованию Ысыаха Олонхо — главного регионального праздника, посвященного наступлению лета. Об этом сообщил глава якутского Минкульта Афанасий Ноев в своем Telegram-канале.

По данным агентства, в период с 2026 по 2030 год пройдет поочередно в Кобяйском, Ленском, Томпонском, Среднеколымском и Таттинском улусах региона.

Министр культуры региона напомнил, что Олонхо — эпическое искусство якутов — включен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. «Ысыах, приуроченный к шедевру, стал одним из самых любимых, ожидаемых и масштабных национальных праздников», — подытожил он.

В 2022 году на этот праздник приглашали президента России Владимира Путина.

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      Марк Леонов
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