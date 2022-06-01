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69-я параллель

Путина пригласили в Мурманск

Многодетный отец пригласил президента России Путина в Мурманск после выхода на пенсию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Многодетный отец Махмут Халитов пригласил президента России Владимира Путина в Мурманск после выхода на пенсию. С таким предложением россиянин выступил на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», его цитирует РИА Новости.

«Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, как уйду на пенсию. Может, раньше получится», — ответил на приглашение президент.

Главе государства также предложили посетить национальный праздник Ысыах, который состоится в Ямало-Ненецком автономном округе. В ответ на приглашение многодетного отца из Якутии Путин сказал, что постарается прибыть на праздник.

Ранее Путин дал поручение по Арктике. Он заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, необходимо не откладывать реализацию проектов в арктической зоне. Глава государства призвал наращивать темпы исполнения проектов и подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами.

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Анастасия Шейкина
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