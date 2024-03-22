Бывший агент ЦРУ Джиральди: Нуланд останется мощным политическим голосом в США

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказался о будущем экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

По его словам, перед Нуланд открыто множество возможностей, которые позволят ей остаться мощным политическим голосом в Соединенных Штатах.

Среди возможных вариантов трудоустройства Нуланд бывший агент ЦРУ назвал аналитические центры, различные фонды, а также преподавание в университетах. По его мнению, вне зависимости от места работы она будет проповедовать неоконсервативное учение о ведущей роли США в современном миропорядке.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал сообщения о том, что Нуланд покинет свой пост. Он раскрыл подробности об увольнении Нуланд и предположил, что ее решили отстранить от должности после разгрома Вооруженных сил Украины Россией летом 2023 года.