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00:47, 22 марта 2024Моя страна

В Татарстане жители увидят необычное явление на небе

Фото: Aperture Vintage / Unsplash

Жители Татарстана увидят в небе необычное явление — сближение Венеры и Сатурна. Об этом директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев рассказал местному порталу «Татар Информ».

Ночью 22 марта Венера пройдет рядом с Сатурном в созвездии Водолея. Планеты будут находиться всего в 0,18 градусах друг от друга в западной части небесной сферы.

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По словам профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, это сближение будет интересно тем, что можно будет быстро найти на небе Сатурн, отыскать который значительно труднее, чем Венеру.

«Яркая звезда в западной части небосвода — это Венера. Более яркая звезда рядом с ней — Сатурн», — пояснил Нефедьев, назвав при этом на основании собственных наблюдений шестую планету от Солнца «одной из красивейших».

В четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») должна была отправиться ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25», однако в последний момент запуск отменился. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до времени старта.

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      Карина Черных
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