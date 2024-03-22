В ВСУ признали неспособность Украины выйти на границы 1991 года

Пленный солдат ВСУ: на Украине поняли, что выйти на границы 1991 года нереально

Киеву не удастся восстановить территориальные потери, и военные это признают. О понимании Украиной неспособности выйти на границы 1991 года рассказал в ходе допроса пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по фамилии Генералюк, сообщает ТАСС.

«Выйти на границы 1991 года по факту нереально. Сами военнослужащие понимают, что у нас людской ресурс ограничен, а надеяться только на одну помощь Запада — это нереально. Запад тоже, скорее всего, понимает, что выйти Украине на эти границы — нереально», — цитирует агентство слова Генералюка.

Украинский боец также отметил корректность поведения российских солдат в отношении военнопленных и выразил надежду, что Киев в скором времени сядет за стол переговоров.

Ранне об отношении армии к правительству президента Украины Владимира Зеленского рассказал пленный офицер ВСУ Алексей Ткач. По его словам, ему и его солдатом не хотелось защищать интересы украинской власти.